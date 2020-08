États-Unis : La MLS au soutien du boycott

Les joueurs de l’@InterMiamiFR et #ATLUTD unis, soutiennent #BlackLivesMatter en décidant de ne pas jouer.

Comme un symbole, ce mercredi 26 août correspondait au quatrième anniversaire du geste de Colin Kaepernick en NFL. Le quarterback des 49ers de San Francisco ne s'était pas levé lors de l'hymne américain avant un match, avant de poser un genou à terre la semaine suivante, en réaction aux violences policières envers les personnes noires. Mercredi, après l'apparition de l'affaire Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par un policier blanc, le mouvement antiraciste s'est relancé, ravivant de ce fait les tensions entre les différentes entités. En soutien, dans la bulle NBA de Disney World, les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter leur match de playoffs contre Orlando, alors même que les joueurs étaient dans le vestiaire, prêts à rentrer. Les autres matchs prévus dans la nuit ont été eux aussi annulés et les discussions pour la poursuite du boycott sont toujours en cours.Dans la foulée, à quelques kilomètres de là, Orlando City FC s'apprêtait à jouer son match de MLS face à Nashville. L'ombre d'une action, identique à ce qu'ont fait les Bucks, planait sur la rencontre. Cependant, en raison des fans présents dans le stade et par respect pour leur venue, le match s'est disputé normalement (3-1). Ce sera finalement la seule des cinq autres rencontres prévues cette nuit. En Floride par exemple, l'Inter de David Beckham et Blaise Matuidi a failli disputer son match contre Atlanta United, mais une fois changés et en place sur le terrain, les joueurs ont pris la décision, ensemble, de ne pas jouer ce match. Les autres rencontres prévues à savoir Colorado-Dallas, Portland-San Jose, Los Angeles FC - Salt Lake City et Seattle-Los Angeles Galaxy, ont été également reportées à une date ultérieure.