Divers : Henry prépare une série sur les coulisses du football

Henry a hâte de partager ses expériences

Le football professionnel, Thierry Henry connaît plutôt bien. Champion du monde 1998 avec l'équipe de France, vainqueur de l'Euro 2000, de la Premier League, la Liga, la Ligue des Champions et ayant disputé un total de plus de 500 rencontres sous les maillots d'Arsenal et du FC Barcelone en tant que joueur, il a également pris la décision de devenir entraîneur.Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'a cependant pas connu beaucoup de succès jusqu’ici, comme peut le prouver son passage à l'AS Monaco (nommé le 13 octobre 2018, il avait été licencié le 24 janvier 2019). Actuel coach de l'Impact Montréal, Henry va se lancer dans l'univers des séries. Il sera en effet producteur d'une série centrée sur les coulisses du football professionnel en compagnie de Doug Ellin, le créateur d'Entourage, et de Matthew Vaughn, le réalisateur de Kingsman ou encore Kick-Ass.Le titre de la série seraElle comportera 10 épisodes et racontera les aventures de Dezmond King, jeune footballeur en début de carrière. Interrogé sur son sentiment global, Thierry Henry s'est montré très enthousiaste auprès de Deadline : "