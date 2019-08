Des soucis pour l'Inter Miami de Beckham

David Beckham touche au but, puisque c’est à partir de l’an prochain que l’ancien Mancunien verra son "bébé" faire ses premiers pas: l’Inter Miami va enfin intégrer la MLS, le championnat professionnel nord-américain, avec forcément de hautes ambitions quand on possède un patron de cette envergure et que son entregent doit permettre d’attirer des joueurs de tout premier plan outre-Atlantique (Ronaldo ou Messi font partie des cibles évoquées par l’intéressé, ndlr).

Miami Freedom Park and Soccer Village:



✅ 100% privately funded

✅ 58-acre public park w/ 11 soccer fields

✅ #InterMiamiCF’s future @MLS stadium

✅ Entertainment/retail space/technology hub



y mucho más....https://t.co/DP6zJx383U pic.twitter.com/CF6QAPzJen — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 16 août 2019

Pas sûr en revanche que les deux quintuples Ballons d’or seront très chauds à l’idée de fouler une pelouse polluée à l’arsenic… Une étude environnementale a en effet révélé que le site envisagé pour ériger le futur stade de la nouvelle franchise floridienne présente des niveaux de contamination plus de deux fois supérieurs à la limite légale, rapporte BBC Sport.

"Cela suscite de grandes inquiétudes"

"Cela suscite de grandes inquiétudes", a reconnu le maire de Miami, Francis Suarez, pour qui "le site est beaucoup plus contaminé que ce qui est commercialement raisonnable", a-t-il ajouté dans une interview accordée au Miami Herald. Or, il est prévu de construire sur ce site non seulement un stade, mais aussi un centre commercial, un hôtel et un parc public dans le cadre d’un projet évalué à un milliard de dollars.

L’étude, commandée par l’Inter Miami, a également permis de déterminer que les teneurs en baryum et en plomb dépassaient aussi les limites légales à un endroit qui fut autrefois une déchetterie pour les cendres des incinérateurs.

"Notre équipe juridique et nos ingénieurs ont rencontré les commissaires municipaux et le personnel au sujet du rapport environnemental que nos consultants ont réalisé sur le terrain de la ville, a indiqué un porte-parole de l’Inter Miami. Nous collaborerons avec la ville pour mettre en œuvre un plan d’assainissement rigoureux qui offre aux résidents et aux visiteurs un site sûr pour tous." D’ici là, le nouveau venu en MLS s’installera dans une enceinte de 18 000 place à Fort Lauderdale.