Débuts réussis pour Thierry Henry avec Montréal en MLS

Contrairement à ce qui avait été le cas dans son précédent club de l’AS Monaco, Thierry Henry a commencé par un succès son parcours en MLS avec Montréal Impact. Samedi soir, à l’occasion de la première journée du championnat, il a guidé les siens à la victoire au détriment de New England Revolution. Un succès acquis sur le plus petit des écarts grâce à un but décisif de Maximiliano Urruti (80e). L’Argentin a d’ailleurs été élu homme du match. Auparavant, Romell Quioto (37e) avait égalisé pour les Canadiens, répondant à l’ouverture du score de Teal Bunbury (13e).

