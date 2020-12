Covid-19 : Jerry Bengtson, le seul footballeur qui joue avec un masque

Jerry Bengtson, Olimpia's captain, is the first player to wear a face mask during a professional football match.

He wore it for a full 90 minutes last night in the CONCACAF Champions League QF against Montreal Impact.



He does it to protect his family, per local reports.



— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 16, 2020

Sa particularité était jusqu'à présent relativement passée inaperçue dans son pays, au Honduras. Mais à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf (zone Amérique centrale) et du match entre le CD Olimpia et l'Impact de Montréal de Thierry Henry, tout le monde a pu voir Jerry Bengtson (33 ans) à l'œuvre. En effet, l'attaquant et capitaine du club hondurien est le seul et unique joueur de football professionnel à porter un masque lors d'une rencontre officielle. Noire, affublée du numéro 27 et du logo du club, la protection contre le Covid-19 de l'international (57 sélections) est parfaitement adaptée à la pratique en compétition et ne semble pas gêner le joueur.Les médias locaux, qui suivent les performances du club au quotidien, rapportent que ce n'est pas la première fois qu'il prend de telles précautions pendant une rencontre et que c'est le cas à chaque match du CD Olimpia. Depuis la reprise en septembre, Jerry Bengtson a toujours privilégié le port du masque, aux entraînements comme lors des matchs afin de se protéger et de protéger ses coéquipiers ainsi que sa famille.« C'est étrange car il est le seul joueur de l'équipe et de tout le championnat à évoluer avec un masque, reconnaissait Pedro Troglio, son entraîneur il y a quelques semaines. Mais cela ne le dérange pas, et il continue à marquer des buts. » Sujet pas spécialement à risque selon les quotidiens sportifs locaux, Jerry Bengtson serait craintif à l'idée de contracter le virus auprès de ses coéquipiers ou de ses adversaires et de le transmettre à sa famille par la suite. S'il n'a pas marqué la nuit dernière contre l'Impact de Montréal lors de la défaite des siens face aux Canadiens (0-1), il tentera sa chance lors du prochain tour puisqu'à la faveur d'un match aller réussi (2-1), ce sont bien les Honduriens qui défieront les Tigres et André-Pierre Gignac en demi-finale de la Ligue des Champions.