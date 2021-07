Après dix-sept matchs et seulement quatre victoires pour huit nuls et cinq défaites, Gabriel Heinze a été remercié par la direction d'Atlanta United. Auteur de la plus mauvaise série de l'histoire de la franchise depuis son intégration à la Major League Soccer en 2017, l'entraîneur argentin a tenté d'imposer des méthodes qui n'ont pas fonctionné.



Et qui en ont révolté plus d'un. Car comme l'a indiqué ESPN, si Heinze a été prié de quitter son poste, ce serait en grande partie du fait des joueurs d'Atlanta. Une plainte a même été déposée contre lui pour "violations présumées de la convention collective". Le média raconte que les joueurs ont été obligés de s'entraîner plus longtemps, avec des restriction d'eau, ceci nécessitant même l'intervention des médecins.

Pas de repos

Ces allégations rapportées initialement par The Athletic, sont confirmées par ESPN qui ajoute également que les joueurs n'avaient pas le droit de prendre les jours de repos qui leur étaient normalement alloués. Enfin, Gabriel Heinze aurait exigé de ses hommes qu'ils restent joignables n'importe où et n'importe quand. L'ancien du PSG et de l'OM n'a pas encore commenté ces accusations.