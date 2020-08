MLB : St. Louis voit son prochain match reporté après deux tests positifs au coronavirus

Les Cardinals confirment deux tests positifs

Première ligue sportive nord-américaine à avoir relancé ses activités, la Major League Baseball fait à nouveau face au coronavirus. Alors que la ligue de baseball a dû déjà reporter deux rencontres des Miami Marlins et des Philadelphia Phillies après plusieurs tests positifs au sein de la franchise floridienne, ce sont les St. Louis Cardinals qui doivent faire face une situation sanitaire préoccupante. En effet, pas moins de deux joueurs de la franchise basée dans le Missouri ont été testé positif au coronavirus. En conséquence, et afin de permettre aux « Cards » d’effectuer des tests de dépistage supplémentaires ainsi que de tracer les contacts éventuels des joueurs concernés, la rencontre prévue ce vendredi face aux Milwaukee Brewers a été reportée à ce dimanche. Une décision qui a été approuvées par les dirigeants des Brewers. « Nous soutenons la décision de la MLB de reporter le match programmé aujourd’hui (vendredi) et nous sommes impatients de disputer notre premier match à domicile dès que les conditions de sécurité le permettront, a déclaré le président et manager général de la franchise de Milwaukee, David Stearns. La santé et la sécurité de nos joueurs et employés sont, et resteront, notre principale priorité. »De leur côté, les Cardinals ont confirmé que toutes les mesures de sécurité ont été prises afin de limiter au maximum une éventuelle propagation du coronavirus. « Les St. Louis Cardinals ont appris tard la nuit dernière que deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus lors de tests effectués le mercredi 29 juillet, avant leur match face aux Twins à Minneapolis, et ont reçu la consigne de mettre en isolement volontaire les joueurs et le staff de l’équipe dans leurs chambres d’hôtel de Milwaukee jusqu’à nouvel ordre. L’équipe n’a pas quitté son hôtel ce matin pour rejoindre le Miller Park. L’équipe effectue actuellement des tests rapides sur l’ensemble des personnes ayant fait le déplacement, a mis en place un traçage des contacts et va continuer à se maintenir en isolement. » La reprise de la MLB, qui a décidé de disputer tous ses matchs à huis clos jusqu’à nouvel ordre, s’avère de plus en plus compliquée avec une propagation du coronavirus aux Etats-Unis qui n’est pas sous contrôle.