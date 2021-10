Baseball - MLB : Une finale Houston- Atlanta

For the first time since 1999, the @Braves are in the World Series! pic.twitter.com/j1TZ5vl3VS

Début des Worlds Series mardi

Le titre MLB 2021 se jouera entre Houston et Atlanta ! Les Braves ont rejoint les Astros en World Series ce samedi, après leur victoire 4-2 contre les Los Angeles Dodgers champions en titre, qui leur permet de remporter la série sur le même score. La franchise tentera de remporter son quatrième titre, après ceux glanés en 1914 (les Braves étaient alors basés à Boston), 1957 (à Milwaukee) et 1995 (à Atlanta). Ce sera également sa 18eme finale (la première datant de 1877 !), la première depuis 1999., élu MVP des play-offs de la National League grâce notamment à ses 14 coups sûrs (dont trois home runs) dans la même série (record de franchise).En face, les Houston Astros, qui ont éliminé Boston sur le score de 4-2, sont plus habitués à briller ces derniers temps, puisqu’ils ont été sacrés en 2017 et ont disputé la finale en 2019, perdue contre Washington. C'est le Cubain Yordan Alvarez (12 coups sûrs) qui a été MVP des play-offs dans l'American League. Les World Series débuteront mardi, au meilleur des sept matchs bien sûr, avec deux premiers matchs disputés à Houston, puis les deux suivants à Atlanta. L’éventuel Match 5 aura lieu chez les Braves et les Matchs 6 et 7 chez les Astros, les World Series se terminant au plus tard le 3 novembre. Retrouver ces deux équipes en finale n’était pas forcément attendu au vu de la saison régulière, puisqu’Atlanta avait seulement terminé quatrième de la National League, derrière San Francisco et Los Angeles, et Houston deuxième de l’American League derrière Tampa Bay.