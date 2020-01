Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) : « J'ai eu plus de propositions à 38 ans qu'à 28 ans »

Zlatan Ibrahimovic (38 ans) s'approche tout doucement de la quarantaine. Mais il n'a pas encore prévu de raccrocher les crampons. Libre depuis la fin de son aventure aux Etats-Unis, le Suédois s'est engagé avec le Milan AC, où il avait déjà évolué de 2010 à 2012. « Après mon dernier match avec les Los Angeles Galaxy, Paolo Maldini m'a appelé, a raconté l'ancien Parisien à la presse ce vendredi. J'ai eu plus de propositions à 38 ans qu'à 28 ans. J'ai également beaucoup parlé avec Boban. Après la défaite face à l'Atalanta fin décembre (5-0, NDLR), les appels se sont multipliés. Ce n'était pas une décision difficile. (...) Je veux m'amuser sur le terrain, être bien, aider mes coéquipiers du mieux possible. Je veux sentir la pelouse, les 85 000 supporters qui te sifflent ou te regardent. J'espère d'ailleurs qu'ils vont me siffler, comme ça j'aurai encore plus d'adrénaline. »

Ibrahimovic : « Je repars de zéro »

« Ibra » a par ailleurs été catégorique : il n'a absolument pas l'intention de tenir le rôle de « mascotte » au sein du club lombard. « Je ne suis pas là car je suis Ibrahimovic, a-t-il lâché.En partant à Los Angeles, je voulais me sentir vivant. Après deux ans, je me sens encore plus vivant. Je me sens prêt à jouer en Italie. » Avant d'ajouter : « Le défi, il est contre moi-même. Si je vais sur un terrain pour ne pas performer, cela ne sert à rien. L'objectif, c'est de continuer et de rester au haut niveau, de marquer et de donner des passes décisives. Je sais ce que j'ai à faire. »

Ibrahimovic présente son maillot aux tifosi