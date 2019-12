[#Mercato🔁] André Villas-Boas sur le mercato hivernal 💬 : "Sans départ, il n'y aura pas d'arrivée. On ne fera rien. C'est l'information que j'ai et elle n'a pas changé. Et moi, je n'ai pas d'intérêt à ce que cette équipe change trop."

(CP) pic.twitter.com/l8QrtHkn7A



— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 19, 2019

Ce jeudi, lors de son point presse hebdomadaire, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a indiqué que l'OM n'allait pas recruter cet hiver par manque de moyens. «Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas », a estimé le tacticien portugais, qui espère déjà pouvoir conserver les joueurs de son groupe à l'issue de la fenêtre hivernale.« Le mercato est imprévisible.Pour moi, on reste comme on est. C'est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu'on aura d'offres», a -t-il glissé, alors que l'objectif de l'OM est d'accrocher la Ligue des Champions à l'issue de la saison.