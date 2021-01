Villas-Boas annonce son départ de l'OM !

André Villas-Boas ne devrait pas rester plus de deux ans à Marseille. Le technicien lusitanien a un contrat avec la formation olympienne qui prend fin à l’issue de l’exercice en cours. La tendance était à une séparation le concernant et il vient lui-même de le confirmer lors d’une sortie médiatique.

Villas-Boas ne croit pas à une prolongation

En conférence de presse ce vendredi, AVB a admis que l’on se dirige vers une rupture en juin et que « ça serait normal ». « Vue la situation actuelle, oui je pense que c'est la fin. Je ne pense pas que ça soit possible (de bénéficier d’une prolongation) », a-t-il déclaré. L’ex-manager de Tottenham fait bien sûr référence à la grave crise sportive que traverse son équipe. Actuellement, les Phocéens restent sur trois défaites de rang. Au classement de la Ligue 1, ils ne sont que 6es et à onze points du podium.

« Je ne suis pas prioritaire »

La direction de l’OM avait tout fait pour retenir Villas-Boas durant la précédente intersaison. Mais, cette fois, elle ne bouge pas le petit doigt. Alors que d’autres à sa place se seraient agacés par cet état de faits, l’intéressé, lui, affirme ne pas être préoccupé. « Même moi je n'attends pas de signe de la part de la direction, a-t-il tonné. Je ne suis pas prioritaire, je n'attends rien d'eux car je suis responsable de ses résultats actuels qui sont un désastre. En ce moment, je ne veux surtout pas mettre la pression sur ça ».

« On doit rester pros »

Dans les journaux, on n’a pas attendu que Villas-Boas s’exprime sur son avenir pour commencer à spéculer sur la suite et le nom de celui qui lui succèdera au Vélodrome. Lucien Favre, libre depuis son départ de Dortmund, a notamment été annoncé comme potentiel remplaçant. « On parle clairement de ça dans le vestiaire, a-t-il avoué. Il y beaucoup de coaches qui sont en fin de contrat. On doit être pros. Après ça ne dépend pas de moi, je n'ai jamais reçu une offre de prolongation. On est le 29 janvier, je pense que c'est mort ».

Villas-Boas a « un bon rapport » avec tout le groupe

Un entraineur sur le départ se retrouve souvent fragilisé, et son discours auprès des joueurs pourrait ne pas passer aussi bien qu’avant. Un scénario que Villas-Boas ne semble pas redouter plus que cela : « J'ai un très bon rapport avec ce groupe, on continue de bien travailler, j'ai le soutien de la direction. On a tous les ingrédients pour sortir de cette période. Sur l'état d'esprit, je n'ai rien à dire », a-t-il conclu. Les prochaines sorties de son équipe indiqueront s’il a eu raison de se montrer aussi optimiste.

