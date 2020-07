Parti très tôt de Shalke 04, Leroy Sané (24 ans) va retrouver la Bundesliga. Alors que le dossier semblait s'être sérieusement refroidi il y a quelques jours, Manchester City et le Bayern Munich auraient poursuivi malgré tout les discussions et, à en croire communément les médias allemands et britanniques ce mercredi, les deux clubs seraient enfin parvenus à s'entendre, sur un montant légèrement inférieur à 50 millions d'euro (10 M€ de bonus). La BBC révèle même qu'un contrat de cinq ans attend au Bayern le milieu offensif international allemand des Citizens. Kicker confirme mercredi la somme avancée par son confrère (entre 40 et 50 M€).

Toutefois, si la BBC assure que tout est déjà bouclé, le bi-hebdomadaire allemand, lui, indique que si l'affaire est en très bonne voie, Sané n'a en revanche toujours rien signé. Une belle prise cependant en perspective pour le club sacré champion d'Allemagne pour la trentième fois de son histoire le 16 juin dernier.

Une grave blessure, et le prix de Sané diminue de moitié !



L'été dernier, le Bayern, déjà intéressé, aurait dû ainsi débourser plus du double (Manchester City demandait près de 120 M€) pour pouvoir s'attacher les services de celui qui avait signé un somptueux triplé Championnat-Coupe de la Ligue et FA Cup (auquel il convient d'ajouter également le Community Shield) l'année dernière avec City. Et ce un an après avoir déjà remporté le titre de champion d'Angleterre, en 2018. Malheureusement pour Sané, et heureusement, pourrait-on dire pour les Bavarois, l'ex-grand espoir du football allemand s'était gravement blessé au genou droit en août dernier (rupture des ligaments croisés).

Un terrible coup d'arrêt qui a privé celui qui possède également la nationalité... française d'une grande partie de la saison (il avait fait son grand retour sur les terrains le 22 juin dernier, contre Burnley) et également réduit fortement sa valeur sur le marché. Le Bayern n'en demandait pas tant pour enrôler le joueur sous contrat jusqu'en juin 2021 chez les Citizens, mais qui avait refusé de prolonger son bail.