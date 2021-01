Les mois de galère sont terminés pour William Saliba. Transféré à Arsenal à l'été 2019 avant d'être prêté à Saint-Etienne, le jeune défenseur tricolore était retourné à Londres un an plus tard. Mais depuis l'intersaison 2020, Saliba n'avait pas disputé la moindre minute de jeu avec les Gunners, Mikel Arteta l'ayant même envoyé jouer avec l'équipe des U23. Lassé de ne pas avoir sa chance, le Français s'est décidé à partir pour retrouver du temps de jeu, et a atterri à Nice. Ce vendredi, lors de sa présentation, William Saliba a fait part de son envie de rejouer au plus haut niveau.

Pour lui, Nice était le choix numéro un : "C'est un club que j'apprécie, qui joue le haut du tableau et qui est ambitieux". Saliba a avoué ne pas vouloir retourner à Saint-Etienne, qui lui faisait également les yeux doux, pour "sortir de (sa) zone de confort". Mais il est également revenu sur son expérience loupée avec Arsenal : "C'est sûr que les six premiers mois ont été très durs. J'arrivais après six mois (à Saint-Etienne) où je n'avais pas pu jouer à cause du coronavirus. Et je suis arrivé à Arsenal alors qu'ils finissaient le championnat".

Envie de jouer

En manque de rythme lors de la pré-saison des Gunners, William Saliba a eu un entretien avec son entraîneur, Mikel Arteta : "Il m'a dit que je n'étais pas encore prêt. J'aurais voulu avoir ma chance, mais c'est comme ça dans le football". De fait, le joueur est parti "parce qu'(il) voulai(t) jouer". Alors qu'il n'a plus disputé le moindre match en équipe première depuis le mois de mars 2020, Saliba savoure donc son retour imminent sur les pelouses de Ligue 1. Ce sera ce samedi sur la pelouse de Metz (21h), dans le cadre de la 19e journée de championnat.