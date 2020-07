Un joli but, un maillot flambant neuf qui fait l'unanimité et une sortie médiatique pour rassurer tous les supporters parisiens : Kylian Mbappé a vécu une soirée sans histoire, ce mardi, lors du troisième match amical du PSG dans cette préparation estivale, contre le Celtic Glasgow (4-0). Ses mots sur beIN SPORTS raisonnent encore. « Oui je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du club, c’est une année importante aux yeux du club, des supporters, aux yeux de tout le monde, je serai là quoi qu’il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées avec l’équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même”.

Tuchel : "Un cadeau de travailler avec lui"



Rapporté à Thomas Tuchel en conférence de presse après la rencontre, le discours du champion du monde a ravi son entraîneur. Les deux hommes semblent bien déterminés à aborder ce nouvel exercice de la meilleure des manières. « Il est sous contrat à Paris, avec nous, et on n’est pas prêt à vendre les gars. Il est super important. C’est un joueur clé, c'est notre joueur. C’est un cadeau de travailler avec lui et de travailler avec des joueurs comme Ney, Angel, Mauro, Marco, Leo, Marqui… Ce sont des joueurs extraordinaires. Thiago, Kimpembe, etc... C’est super. Il y a vraiment une bonne connexion entre Ney et Kylian. Ça donne beaucoup de plaisir à tout le monde et c’est une vraie force pour le PSG. C’est top comme ça", s'est enthousiasmé Thomas Tuchel.