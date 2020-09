"Se renforcer ce n’est pas urgent, mais nécessaire". Thomas Tuchel n'y est pas allé par quatre chemins, au micro de Canal +, après la défaite à Lens (0-1). Le technicien allemand a fait le point sur les rumeurs insistantes du moment. Alessandro Florenzi est tout proche de la capitale, au contraire de Mattéo Guendouzi. "On a perdu beaucoup de joueurs, et c’est nécessaire de se renforcer pour avoir de la concurrence. L’arrivée de Florenzi ? J’espère que ça se règlera. Je suis très optimiste. Guendouzi ? Non, ça ne se fera pas", a-t-il lâché.



L'entraîneur du PSG est aussi revenu sur le match, sans accabler ses jeunes pousses. « Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux. J’étais content de la 1e période qu’on a faite. On a contrôlé le match complètement, et on a eu la possession. On a eu des difficultés de créer des occasions pour marquer aujourd’hui. Zéro occasion ? Mais oui. Nous avons un groupe réduit, et on manque de joueurs qui font la différence. Avec des jeunes, on a fait une erreur décisive et on n’a pas pu profiter de leurs erreurs à eux. Le nul c’est le maximum qu’on pouvait espérer. Ce que j’ai dit à Bulka ? Il doit jouer comme ça. Il s’agit d’une erreur technique. Ça peut arriver. Ça ne sera pas sa dernière. Malheureusement, c’était décisif...".