Ce mercredi, à l'occasion de la présentation officielle des nouvelles recrues de l'AS Monaco, Oleg Petrov n'a pas pu échapper aux questions concernant l'avenir de Radamel Falcao, vraisemblablement décidé à quitter le club de la Principauté avant la clôture du mercato estival. Pour le successeur de Vadim Vasilyev, il n'est pas question de laisser partir l'international colombien.

"C’est un grand joueur avec beaucoup de qualités. Je ne pense pas que la relation puisse se tendre avec Falcao. Il a toujours marqué beaucoup de buts ici. Il a fait de grandes choses à Monaco, a notamment expliqué le Russe. C'est un grand professionnel. Il a des ambitions évidemment, il veut jouer la Ligue des champions et on le comprend. Mais de notre côté, on souhaite qu'il reste au club. Il a un contrat et il doit le respecter".