La fin de l'aventure semble proche entre Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille. Le Français serait de plus en plus enclin à rejoindre André-Pierre Gignac du côté des Tigres au Mexique. Après que plusieurs médias ont dévoilé l'information, c'est désormais le joueur lui-même qui en a parlé à son entraîneur.



Ce vendredi, Jorge Sampaoli était devant la presse, à deux jours du déplacement de son équipe sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Interrogé sur l'avenir de Florian Thauvin, l'Argentin n'a pas fait de mystère sur la situation : "J'ai parlé avec Flo. Il m'a parlé de cette possibilité. C'est à lui d'en parler."

"Pilier de l'effectif"

Pourtant, l'ancien sélectionneur du Chili aimerait conserver Thauvin : "C'est un pilier de l'effectif. On serait ravi qu'il reste, mais lorsqu'une décision est prise, elle est prise. Je ne tenterai pas de le convaincre de rester." Toutes les cartes sont dans les mains de l'international tricolore.