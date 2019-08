Wissam Ben Yedder est de retour en Ligue 1. "J’ai senti une volonté forte de la part du club de me faire venir. J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes. Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier", a commenté l’attaquant de 29 ans sur le site de son nouveau club. Le club du Rocher a dû débourser le montant de sa clause libératoire, soit 40 millions d’euros.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @WissBenYedder en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour 5⃣ saisons.



Rony Lopes fait lui le chemin inverse. L’ailier portugais de 23 ans rejoint le Séville FC pour les cinq prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d’euros, soit deux fois moins que celui du Tricolore. L’ancien joueur de Manchester City avait été prêté à Lille avant de rejoindre le club du Rocher, qui l’avait également prêté au Losc avant qu’il ne réalise sa meilleure saison en 2017-2018 avec l’ASM (15 buts en Ligue 1).