Un retour qui ne faisait plus guère de doute. Il ne manquait plus qu’une officialisation qui est intervenue ce jeudi matin. Frank Lampard est bien le nouvel entraîneur de Chelsea et ce pour les trois prochaines saisons. Après avoir négocié jusque tard dans la nuit, il a désormais toutes les cartes en mains pour reprendre en main la formation de Chelsea. "Je suis immensément fier de revenir à Chelsea en tant qu'entraîneur. Tout le monde connaît mon amour pour ce club et l'histoire que nous avons partagée. Je suis là pour travailler dur et apporter de nouveaux succès au club. J'ai hâte de débuter", a plaidé Lampard.

"Franck possède une fantastique connaissance du club et il a démontré la saison dernière qu’il est l’un des plus talentueux jeunes entraîneurs. Après 13 ans avec nous en tant que joueur, il est devenu une légende et recordman de buts (211), nous pensons que c’est le moment parfait pour son retour et nous en sommes ravis. Nous ferons tout pour nous assurer qu’il a tout le soutien nécessaire pour que ce soit un succès", s’est félicité Marina Granoskaia, la patronne des Blues.

Lampard va prendre la suite d’un Maurizio Sarri souvent critiqué, notamment au cœur du dernier exercice, mais qui a tout de même permis aux Blues de remporter la Ligue Europa contre Arsenal et de terminer sur le podium de Premier League, avec donc un billet pour la prochaine Ligue des champions en poche. Charge donc désormais à Lampard de chercher à combler l’écart avec Manchester City et Liverpool sur la scène anglaise et évidemment à briller en Ligue des champions.

Une mission d’autant plus complexe que le club est frappé d’une interdiction de recrutement. Si Mateo Kovacic a tout de même pu signer, Gonzalo Higuain par exemple est reparti à la Juve. La marge de manœuvre est donc limitée malgré un groupe de qualité qui pourra être renforcé par le retour de 14 joueurs en prêt dont Pulisic, Bakayoko ou encore Batshuayi.