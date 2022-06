Le transfert pourrait éventuellement atteindre 100 millions d'euros en fonction de primes liées à certains objectifs sportifs, a ajouté le Benfica Lisbonne dans un communiqué, ce qui ferait de Nunez le joueur le plus cher de l'histoire des Reds. L'Uruguayen, également pisté par Manchester United, devrait passer sa visite médicale lundi avant l'officialisation de son transfert chez les vice-champions d'Europe et d'Angleterre. Darwin Nunez, qui fêtera ses 23 ans le 26 juin, a débarqué à Lisbonne à l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria (2e div. espagnole) avec l'étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire du Benfica (24 millions d'euros).

Après une première année mitigée, il a explosé cette saison en se faisant remarquer notamment contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, malgré l'élimination des Lisboètes (3-1, 3-3). Au total, l'international uruguayen a signé 47 buts et 16 passes décisives en 84 matches sous le maillot rouge des Aigles de Lisbonne.

Nunez s'était illustré à Anfield :