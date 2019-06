Le mercato estival du Real Madrid, débuté dès cet hiver, passe à la vitesse supérieure. Après avoir bouclé en janvier les arrivées de Rodrygo (Santos) et Eder Militao (FC Porto), la Maison Blanche a officialisé mardi la signature de Luka Jovic. Un joueur dont le nom circulait depuis plusieurs semaines du côté de Santiago-Bernabeu et qui s’est engagé jusqu’en juin 2025, indique le club.



Si le montant de la transaction n’a pas été communiqué, le quotidien espagnol Marca précise que Francfort va encaisser un chèque de 60 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Pour l’Eintracht, qui avait levé en avril dernier l’option d’achat inférieure à 7 millions d’euros de l’attaquant serbe (21 ans), prêté depuis 2017 par le Benfica Lisbonne, la plus-value réalisée est énorme.

Avant Hazard et Mendy ?

Mais cette somme ne paraît pas exagérée. Pour sa deuxième saison en Bundesliga, Luka Jovic a inscrit 17 buts et fini sur le podium des meilleurs réalisateurs du championnat derrière Robert Lewandowski et Paco Alcacer. Il a également brillé en Ligue Europa, avec 10 buts marqués en 14 matches d’une campagne que Francfort a conclue en demi-finales, stoppé aux tirs au but par Chelsea.

Cette arrivée, qui va donner à Zinédine Zidane plus d’options offensives, notamment en pointe où Karim Benzema était bien trop seul cette année, ne devrait pas être la dernière. Car le Real Madrid avance vite sur deux autres dossiers prioritaires, ceux d’Eden Hazard (Chelsea) et Ferland Mendy (Lyon). Deux joueurs qui pourraient signer dans les prochaines heures ou les prochains jours.