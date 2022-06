C'est enfin officiel. En mai dernier, Manchester City et le Borussia Dortmund avaient annoncé un accord concernant le transfert d'Erling Haaland et ce lundi, l'arrivée du buteur a été annoncée. Au lendemain de son doublé avec la Norvège en Ligue des nations contre la Suède (succès 3-2), l'ancien élément du Borussia a signé son contrat jusqu'en 2027 avec les Citizens et un montant qui, d'après Sky Sports, avoisinerait les 100 millions d'euros. En effet, en plus de la clause libératoire (60 millions), se seraient ajoutées diverses commissions.

Des éloges pour Guardiola



Considéré comme l'attaquant du futur, Haaland s'apprête donc à suivre les traces de son papa, Alf-Hinge, qui a évolué à City entre 2000 et 2003. "C'est un petit peu pour mon père, je suis né en Angleterre et j'ai toujours été supporter de City. Je connais beaucoup le club", a reconnu Haaland, qui n'a pas manqué de suivre les matchs des Citizens, ces dernières saisons. "On ne peut pas s'empêcher d'admirer le style de jeu de cette équipe. Elle se crée beaucoup d'occasions, ce qui est l'idéal pour un joueur comme moi", a-t-il affirmé, dans un entretien accordé au site officiel de Manchester City.





Forcément, il a eu des mots à propos de son prochain entraîneur, Pep Guardiola. Malgré que ce dernier n'évolue que rarement avec des purs 9, Haaland s'est montré convaincu de la justesse de sa décision. "Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep est l'un des plus grands managers de tous les temps, donc je crois que je suis au bon endroit pour concrétiser mes ambitions. Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m'améliorer en tant que footballeur et je suis convaincu que je peux le faire ici. C'est une excellente décision pour moi et j'ai hâte de commencer la présaison", a valorisé le joueur, qui va donc découvrir la Premier League d'ici les prochaines semaines.