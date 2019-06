Après une seule saison au Stade Rennais, marquée par un sacre en Coupe de France contre le PSG, Hatem Ben Arfa (32 ans) quitte bien le club breton.

Le président Olivier Létang a annoncé, lundi en conférence de presse, que l’international français ne sera pas prolongé. "HBA" disposait d’une année en option.

Le dribbleur gaucher, qui a soufflé le chaud et le froid durant la saison (41 matches toutes compétitions confondues, 9 buts et 6 passes décisives), serait dans le viseur du FC Séville et du Betis Séville.