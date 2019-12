Monaco est allé gagner sur le pré du TFC dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1 (2-1) mercredi soir. Un succès qui fait un bien fou à une équipe asémiste aux performances erratiques depuis l'entame de campagne. Si cette victoire permet à Monaco de remonter au classement, la situation de Leonardo Jardim n'est pas, pour autant, totalement rassurante. S'exprimant à ce sujet au terme du match, le coach portugais se dit pourtant totalement serein sur la question de son futur.



« C’est une victoire importante car nous n’avions gagné qu’un match à l’extérieur depuis le début de la saison et pour un club comme Monaco, ce n’est pas assez. (...) J’aimerais un peu plus de régularité de mon équipe, car on manque parfois d’intensité dans une même rencontre. Mon cas personnel ? Cela ne m’intéresse pas. Ma situation est claire, comme celle de tous les entraîneurs sous contrat », a estimé le coach de Monaco en conférence de presse après une deuxième victoire en 4 rencontres.