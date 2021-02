FC Barcelone : Di Maria a énervé Koeman

Après son revers à Lorient, le Paris Saint-Germain s’est bien repris mercredi soir, en s’offrant Nîmes, lanterne rouge de Ligue 1, au Parc des Princes (3-0). Di Maria, Sarabia et Mbappé ont marqué.L’Argentin s’est d’ailleurs exprimé au terme du match, évoquant une arrivée à Paris de son compatriote Leo Messi. Au moment de parler de « discussions » sur son avenir, Di Maria a exprimé son désir de jouer avec La Pulga : « J’espère jouer avec Messi à Paris. Il y a plusieurs possibilités. On doit rester tranquille mais on avoir ce qui va se passer. »

Koeman sort les crocs face au PSG

Des propos qui n’ont guère plu à l’entraîneur du Barça Ronald Koeman. »C’est irrespectueux », a déclaré le coach du Barça. « C’est faux de dire une chose pareille, et cela ne fait que chauffer encore plus le match de Ligue des champions. Ce n’est pas juste. Je ne pense pas qu’il soit respectueux envers Barcelone de parler d’un de nos joueurs. Ils parlent beaucoup de Leo. C’est un joueur de Barcelone, et nous avons une double-confrontation à jouer contre eux », martèle le coach batave. Avant Barça-PSG, la guerre des mots a déjà commencé…