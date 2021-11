Emery a réagi mardi soir après la victoire 2-0 de son équipe sur les Young Boys de Berne, en Ligue des champions, qui lui permet de rester à égalité de points (7) avec Manchester United, en tête du Groupe F. "Il y a eu de l'intérêt (de la part de Newcastle) mais j'ai passé toute la journée à penser à ce match. Il n'y a pas d'offre", a dit l'ancien entraîneur d'Arsenal, en Angleterre, et du Paris SG, en France.

"S'il y a quelque chose de plus concret, j'écouterais et j'en parlerais au président".

"Je suis concentré sur Villarreal, je suis très heureux. S'il y avait une offre, j'en parlerais au président. En principe, je serai aux commandes dimanche prochain contre Getafe", a ajouté Emery. "Je n'ai pas dit non (à Newcastle)", a aussi dit le coach espagnol, en insistant sur son "respect pour le club et les joueurs", et son "respect maximum pour le président. S'il y a quelque chose de plus concret, j'écouterais et j'en parlerais au président".

Emery a dirigé Villarreal la saison dernière jusqu'à une victoire historique en Ligue Europa, premier trophée majeur du "sous-marin jaune". Mais la suite a été moins convaincante, car Villarreal n'est actuellement que 13e de la Liga, en n'ayant remporté que deux de ses 11 premiers matches de championnat.