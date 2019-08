C’était dans l’air, c’est devenu officiel ce mercredi: Wissam Ben Yedder s’est engagé pour les cinq prochaines années avec l’AS Monaco pour la coquette somme de 40 millions d’euros, équivalent au montant de la clause libératoire du joueur. L’international français va donc retrouver la Ligue 1, trois ans seulement après son départ de Toulouse pour le FC Séville, où il aura inscrit un total de 70 buts et délivré 22 passes en 138 matches.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @WissBenYedder en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour 5⃣ saisons.



https://t.co/t4KDqpwio3 pic.twitter.com/WEXMfz8b5M — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019

"Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Wissam Ben Yedder. Wissam est un joueur de grand talent, un attaquant complet, qui a prouvé à Toulouse et Séville, mais aussi dans les compétitions internationales, tout son sens du but. C’est par ailleurs un joueur avec une mentalité exemplaire. Son arrivée est un moment important pour Monaco. Elle démontre notre volonté de bâtir une équipe ambitieuse pour atteindre les objectifs du club", s’est réjoui Oleg Petrov, vice-président directeur général monégasque, pour le site officiel du club.

Rony Lopes s’en va

Pas toujours titulaire la saison passée en Andalousie, Ben Yedder devrait sans aucun doute devenir une pièce maîtresse du dispositif de Leonardo Jardim. Et à un an de l’Euro, cette perspective à forcément pesée dans la balance. "J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes. Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier. (…) C’est une très belle journée et le commencement d’une nouvelle histoire que j’ai maintenant hâte de débuter", s’est enthousiasmé l’attaquant de 29 ans.

️ T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? pic.twitter.com/zOji7dyLhU — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019

Pour amortir en partie ce fort investissement, l’ASM a prévu le coup puisque dans la foulée de l’officialisation du transfert du natif de Sarcelles, elle a indiqué s’être séparée de Rony Lopes, lequel fait le chemin inverse en s’engagent avec le FC Séville contre 20 millions d’euros. Après un exercice 2018-2019 totalement manqué et une première défaite cette saison face à Lyon (3-0), les dirigeants monégasques ont donc décidé de passer la vitesse supérieure en cette fin de mercato. Dès lors, un autre attaquant et un milieu de terrain seraient encore attendus en Principauté avant le 31 août prochain.

⚪️ L’AS Monaco annonce le transfert de l’international portugais Rony Lopes au FC Séville. Le club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Merci @Rony10Lopes !https://t.co/zQcI2Zlj9V — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019