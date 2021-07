Le séjour de Kurt Zouma à Chelsea touche peut-être à sa fin. L’ancien stéphanois ne fait pas partie des options privilégiées de Thomas Tuchel du côté de Stamford Bridge, et cela devrait être encore plus le cas la saison prochaine si les champions d’Angleterre parvenaient à mettre la main sur son compatriote Jules Koundé. Des négociations sont actuellement menées pour faire venir le sociétaire de Séville chez les Blues.

D’un club londonien à un autre

Zouma va devoir donc très vraisemblablement se trouver un nouveau club. Cependant, il se peut qu’il n’ait pas à déménager trop loin pour le prochain défi de sa carrière. Il figurerait actuellement sur les tablettes de Tottenham. Les Spurs songeraient à lui comme une alternative à Cristian Romero. L’arrière argentin aurait leurs faveurs, mais il n’est pas certain qu’un accord puisse être trouvé avec ses dirigeants de l’Atalanta Bergame.



Zouma serait une recrue précieuse pour la formation de Nuno Espirito, ne serait-ce que de par son expérience du championnat anglais. A seulement 26 ans, il a 223 rencontres de Premier League à son actif.