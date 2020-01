Yohan Boli quitte Saint-Trond pour le Qatar (officiel)

Alors que son nom avait circulé du côté de Nantes et de Bordeaux, Yohan Boli quitte Saint-Trond pour le Qatar. L'attaquant international ivoirien a signé un contrat de trois ans et demi en faveur d'Al-Rayyan, qui a officialisé son arrivée dimanche. A seulement 26 ans, le fils de Roger Boli quitte donc l'Europe et la Jupiler League, dans laquelle il avait inscrit 10 buts en 17 matchs lors de la première partie de saison.



وقع مساء اليوم المهاجم الايفواري يوهان بولي لاعب فريقنا الجديد على عقد انتقاله لنادينا لمدة ثلاثة سنوات ونصف.

ليكتمل بذلك محترفي نادي الريان الخمسة. pic.twitter.com/KL9Jmwa8ZL — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) January 12, 2020