Yacine Bourhane (Niort) signe aux Pays-Bas (officiel)

Sans club depuis la fin de son contrat avec les Chamois Niortais le mois dernier, Yacine Bourhane (22 ans) va poursuivre sa carrière aux Pays-Bas. Le milieu de terrain international comorien s'est engagé pour deux ans (une année + une autre en option) avec les Go Ahead Eagles, promu en Eredivisie cette saison. Dans son nouveau club, le natif de Noisy-le-Grand évoluera avec un autre joueur passé par la Ligue 2, en l'occurrence le vétéran zambien Jacob Mulenga (37 ans), ancien de Châteauroux et de Strasbourg.



🤝 | 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗬𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲!

Gisteren kwam Yacine Bourhane over uit Parijs, vandaag maakt hij in Terwolde zijn trainingsdebuut als Eagle.

🎙 ‘𝘏𝘦𝘣 𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘦𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢𝘪𝘳 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘣𝘪𝘫 𝘥𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘣’

— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) July 21, 2021

En Eredivisie, Yacine Bourhane retrouvera son coéquipier chez les Cœlacanthes Saïd Bakari, sociétaire du RKC Waalwijk depuis 2017. « Saïd m'a dit qu'il y avait beaucoup de bonnes équipes aux Pays-Bas, a dit la recrue. Bien sûr, je n'en ai pas encore fait l'expérience moi-même, mais je pense que l'Eredivisie est d'un haut niveau, surtout d'un point de vue technique. Je suis moi-même un joueur box-to-box qui aime récupérer le ballon et prendre le contrôle du jeu. Avec Go Ahead Eagles, je souhaite me développer davantage en tant que milieu de terrain. »