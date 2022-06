Xavi demande à Dembelé de rester à Barcelone

Dans une dizaine de jours, Ousmane Dembélé sera un joueur libre. Son contrat avec le FC Barcelone arrivera à expiration et la tendance est clairement à un divorce. Les deux parties n’ont pas pu s’entendre pour un renouvellement du contrat et c’est pourquoi l’international français est susceptible de rebondir ailleurs. Cela étant, un tout petit espoir subsiste dans le camp blaugrana. Et en particulier chez l’entraineur Xavi.

Xavi ne perd pas espoir pour Dembélé

Avant la reprise de l’entrainement, le technicien catalan a tenu à faire savoir à sa direction qu’il voulait continuer à travailler avec l’international tricolore. Selon Goal Espagne, c’était même l’une de ses principales demandes concernant l’effectif pour la saison prochaine. Il n’est pas sûr que sa demande soit entendue, mais au moins il aura eu le mérite d’essayer.

Si ça ne tenait qu’à lui, Xavi garderait donc l’ancien rennais. Néanmoins, il est bien obligé de réfléchir à des alternatives pour ce poste. S’il n’y a aucun moyen de conserver Dembelé, le Barça se tournera vers le Parisien Angel Di Maria ou le Brésilien Raphinha. Deux pistes ambitieuses et aussi différentes puisque le premier nommé arriverait libre, tandis que pour le second il faudra débourser plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’arracher à Leeds.