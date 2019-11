Willian n’est pas pressé de quitter Chelsea

Willian (31 ans) évolue à Chelsea depuis 2013. Et l’international brésilien se verrait bien rester encore quelques années de plus au sein de sa formation londonienne. Tandis que son bail personnel expire à la fin de la saison, il vient d’affirmer qu’il écartait pour l’instant toute possibilité de transfert. La priorité reste une prolongation, même si ses dirigeants ne lui ont toujours soumis aucune offre en ce sens.



« Non, je n’ai pas encore discuté avec d’autres clubs, a affirmé Willian mercredi après le match des Blues en Ligue des Champions contre Valence. Et je ne veux pas leur parler à d’autres clubs car j'ai un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison. Je suis un joueur de Chelsea et je pense que le club sait ce que je veux faire. » Et dans le cas où ses responsables n’ont toujours pas deviné ses intentions, l’ex-joueur du Shakhtar Donetsk a assuré qu’il se « sentait bien à Chelsea ». « Mais, mon avenir n’est pas entre mes mains », a-t-il ajouté.

Willian : « Gagner quelque chose avec les jeunes »

Willian totalise aujourd’hui 310 apparitions avec la formation londonienne. Il a connu toutes les périodes du côté de Stamford Bridge, que ça soit celles de gloire avec la conquête du titre national en 2015, ou celle des souffrances. Il n’en retient cependant que le positif. Et maintenant qu’il fait partie des plus anciens du vestiaire, il est content de partager son expérience avec les plus jeunes : « Moi-même je me sens jeune. Chaque jour, ils apprennent de moi et moi j'apprends d’eux. C'est réciproque. Je me sens très jeune. Je me sens heureux de jouer avec eux (…) En fait, j’ai le sentiment que Chelsea veut toujours gagner quelque chose. Nous l’avions déjà fait et nous voulons le faire à nouveau avec ces jeunes joueurs (…) Nous devons continuer à travailler dur pour reste sur cette lancée ». Un discours qui a de quoi définitivement convaincre ses responsables de le prolonger.