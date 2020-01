West Ham prêt à faire revenir Dimitri Payet (OM) ?

« Il n'y aura pas de départs cet hiver sauf offres qu'on ne peut pas refuser ». Voilà ce qu’expliquait le président marseillais Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L’Equipe, mercredi. Autrement dit, pas grand-chose. Car le concept d’offre qui ne se refuse pas est très subjectif, surtout dans une écurie qui connaît des difficultés financières comme l’OM. Et si le sujet a créé des tensions en interne, à l’image de la prise de parole d’André Villas-Boas, ce n’est peut-être que le début. Car à en croire le quotidien, l’un des meilleurs joueurs phocéens est convoité : Dimitri Payet. Le journal explique en effet que West Ham, battu à Leicester (4-1) mercredi soir et 17eme de Premier League, cherche à se renforcer. Et le milieu de terrain international français ferait partie de ses cibles.

Abdouaye Touré plutôt que Payet pour West Ham ?

Le joueur de 32 ans avait déjà évolué dans l’Est londonien durant une saison et demi, de l’été 2015 à l’hiver 2017. Avec à la clé un passage remarqué (15 buts et 23 passes en 60 matchs) et un départ houleux vers l’OM, contre 30 millions d’euros. Élément essentiel de l’équipe d’André Vllas-Boas, Payet est aujourd’hui estimé à un peu moins de 13 millions d’euros par le site Transfermarkt. Son départ ferait à coup sûr vivement réagir les supporters… mais pas que. Reste que Sky Sports n’a pas du tout la même version que L’Equipe. Selon le média britannique, les Hammers n’ont fait part d’aucun intérêt pour l’ancien Stéphanois et n’ont pas digéré son départ forcé d’il y a trois ans. Une autre piste made in Ligue 1 pourrait toutefois être activée par la formation de David Moyes, puisque le capitaine nantais Abdoulaye Touré aurait été proposé au club anglais.