Arsenal et Tottenham étaient intéressés par les services du meneur de jeu de l’OL, Lucas Paqueta, mais c’est un autre club de Londres, à savoir West Ham, qui a dégainé en premier pour l’international brésilien. A en croire une information de The Athletic, une offre de 40M€ a déjà été transmise aux responsables rhodaniens.

Lyon résiste pour l’instant

Il n’y a pas encore eu d’accord trouvé avec Lyon, mais les discussions sont toujours en cours entre les deux parties. Il reste une semaine avant l’épilogue du mercato et on peut imaginer les Hammers enchérir dans les prochains jours, sachant que les Gones vont vouloir récupérer un maximum d’argent sur l’un de leurs meilleurs éléments et à qui il reste encore trois ans de contrat. A noter que l’ancien milanais, lui, est favorable à un transfert vers l’équipe anglaise.

West Ham a déjà beaucoup dépensé cet été en recrues. Les responsables de l’équipe londonienne aiment beaucoup les anciens de la Ligue 1, puisqu’ils ont attiré successivement dans leurs rangs Nayef Aguerd, Thilo Kehrer, Emerson Palmieri et Alphonse Areola. Paqueta sera-t-il le prochain sur la liste ? La tendance semble être à un oui.