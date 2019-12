Wanda Nara l’affirme : « le présent de Mauro Icardi est à Paris »

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision italienne Rete 4, Wanda Nara, agente et femme de Mauro Icardi s'est confiée sur la situation de son époux. L’Argentine a déclaré que le néo-parisien, prêté par l'Inter avec option d'achat, ne rejoindrait pas la Juventus Turin. « Non, non (il n'ira pas à la Juve). Le présent de Mauro est à Paris, il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l'a toujours fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est son bonheur et il est très heureux au PSG», a-t-elle insisté.

Wanda Nara : « Mauro a rejoint une équipe meilleure et plus importante »

Wanda Nara s'est félicitée de l’arrivée de Mauro Icardi au PSG et en a profité pour tacler l’Inter Milan : «Tout le monde sait que le PSG est l'un des clubs les plus importants au monde. Je ne sais pas qui l’a fait partir de l’Inter. Mais c’est une chose qui profite à tout le monde. […] Tout le monde sait que le PSG est l'un des clubs les plus importants au monde ». Depuis son arrivée en France, l’Argentin a inscrit 13 buts en 16 matchs. Et si le club parisien souhaite transférer définitivement l'attaquant argentin au mois de juin,