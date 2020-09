C'est officiel : Kevin Volland est un joueur de l'AS Monaco. En quête d'un renfort offensif de poids après le départ d'Islam Slimani, retourné à Leicester City, le club de la Principauté a confirmé le transfert de l'attaquant international allemand de 28 ans, après que ce dernier ait passé la traditionnelle visite médicale. Volland a paraphé un contrat de 4 ans avec l'ASM.

Un coût inférieur à 15M€

Pour rappel, Volland, 10 capes avec la sélection allemande, s'est rendu l'auteur de 10 buts et 8 passes décisives en 27 matches de Bundesliga la saison passée. L’Équipe évoqueun coût de moins de 15 millions d'euros pour un joueur en fin de bail en 2021. « Je remercie les dirigeants de l’AS Monaco pour la confiance témoignée, s'est enthousiasmé le joueur. Je suis ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire et des ambitions fortes. J’ai suivi les premiers résultats de l’équipe, j’ai maintenant hâte de rejoindre le groupe et de me mettre au travail pour apporter mes qualités ».