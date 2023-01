16h35 : Revirement de situation dans le dossier Isco ! L'Union Berlin vient d'annoncer que le milieu offensif espagnol ne rejoindra pas le dauphin du Bayern en Bundesliga. Visiblement, les derniers détails financiers ont créé une situation de non-retour. L'ancien joueur du Real Madrid va donc devoir se trouver un nouveau point de chute. pic.twitter.com/xJrbzsXsja — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) January 31, 2023

16h20 : Manchester United réagit après l'annonce de la blessure de Christian Eriksen. Selon Sky Germany, les Mancuniens poussent pour recruter Marcel Sabitzer, le milieu offensif autrichien du Bayern Munich. Ce dernier est prêt à quitter la Bundesliga. A suivre ! ❗️X News #Sabitzer: Been told that #MUFC is pushing a lot because of the injury of Eriksen. ManUnited has good chances. Sabitzer is ready to leave Munich today 🛫 BUT: Negotiations with @ManUtd AND #CFC now as revealed. Open race. @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/HmvTvpaok6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2023

16h12 : L'OL se lance dans la dernière ligne droite sur Tiémoué Bakayoko ! Annoncé mardi du côté de la Cremonese, le milieu international français pourrait finalement revenir en France. Selon Fabrizio Romano, Lyon négocie actuellement avec Chelsea qui l'a prêté cette saison à l'AC Milan. Understand Olympique Lyon have now opened talks to sign Tiemoué Bakayoko from Chelsea — currently on loan to AC Milan. 🚨🔴🔵 #OL #DeadlineDay



Deal not done with Serie A Cremonese and so OL are now trying. pic.twitter.com/I9Nwu4nms5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

13h50 : L'OM semble avoir trouvé son buteur ! D'après le toujours très bien informé Fabrizio Romano, Vitinha devrait être l'attaquant tant espéré par l'OM. Le journaliste italien a même utilisé sa fameuse réplique "Here we go", utilisée à chaque fois qu'un transfert est bouclé. Ça sent bon du côté de la Canebière.

12h30 : Le Bayern Munich vient d'officialiser le prêt de João Cancelo ! En brouille avec son entraîneur Pep Guardiola, Le latéral portugais quitte Manchester City. Les Bavarois disposeraient d'une clause d'achat de 70 M€. Verstärkung von Manchester City: FC Bayern leiht João Cancelo aus! 🔴⚪️



Alle Infos: https://t.co/Zl8900oAPX#MiaSanMia #FCBayern #ServusJoão pic.twitter.com/PiRrOSBq5f — FC Bayern München (@FCBayern) January 31, 2023

12h24 : Qu'en est-il du côté de Chelsea, qui a déjà battu tous les records pour un mercato hivernal ? Les Blues seraient sur le point de lâcher une dernière petite bombe sur le marché ! Puisque le nouveau club du milliardaire américain Ted Boehly n'aurait pas renoncé à payer la clause libératoire d'Enzo Fernandez au Benfica et ainsi réaliser un transfert à 120 millions d'euros !

12h14 : Florian Thauvin est de retour sur le Vieux Continent ! Libre de tout contrat après sa résiliation avec les Tigres, Florian Thauvin s'est officiellement engagé avec l'Udinese ! Bienvenue @FlorianThauvin 🙌 🇫🇷



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #Thauvin #WelcomeThauvin pic.twitter.com/V70ocF6Ogi — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 31, 2023

12h12 : Du côté des départs au PSG, celui de Keylor Navas ne devrait finalement pas avoir lieu. Il n'y a toujours pas d'accord entre Paris et Nottingham Forest pour le transfert du Costaricien, qui était pourtant d'accord pour terminer la saison en Angleterre.

12h04 : Transfert assez surprenant, mais qui mérite le coup d'œil, celui d'Isco en Allemagne ! En rupture avec Jorge Sampaoli au FC Séville, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid est arrivé dans la capitale allemande lundi soir pour signer à l'Union Berlin, surprenant second de Bundesliga, jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option.

12h00 : Il ne reste déjà plus que 12 heures aux clubs pour finir leurs emplettes ! Voici, à la mi-journée, toutes les infos à retenir en vidéo avec notre Mercato Express.

11h47 : Après l'échec Terem Moffi qui a préféré rejoindre Nice et de Vitinha (Braga) jugé trop cher, l'Olympique de Marseille ne baisse pas les bras pour trouver un numéro 9. La nouvelle cible de Pablo Longoria et Javier Ribalta se nomme Sardar Azmoun, le buteur iranien connu en France pour avoir été ciblé par l'OL l'été dernier. Il avait été acheté 2,5 millions d'euros par le Bayer Leverkusen, il y a un an, et reste sous contrat jusqu'en 2027.

11h21 : Avec le transfert acté de Jorginho à Arsenal, la piste qui menait à Moisés Caicedo prend du plomb dans l'aile. Très intéressés depuis un moment par le milieu de Brighton, les Gunners voudront-ils et pourront-ils encore s'offrir le milieu international équatorien ? Pour rappel, les Seagull ont déjà refusé des offres de 70 millions d’euros de la part d'Arsenal et Chelsea.

11h21 : Autre dossier brulant pour le PSG : Hakim Ziyech ! Le demi-finaliste avec le Maroc lors du dernier Mondial aurait déjà passé sa visite médicale ce mardi matin et n'attend plus qu'un accord soit trouvé entre Chelsea et le club de la capitale. Les négociations portent désormais sur un prêt avec option d'achat pour l'ancien joueur de l'Ajax sous contrat avec les Blues jusqu'en 2025. 🔴🔵 Hakim Ziyech pourrait rejoindre le PSG avant la clôture du Mercato hivernal !



🤔 Vous aimeriez voir le Marocain à Paris ? pic.twitter.com/6rcm6tRlv9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 31, 2023

11h16 : Leader de Premier League, Arsenal veut encore se renforcer au milieu de terrain pour finir la saison en trombe. Les Gunners et surtout leur coach Mikel Arteta ont jeté leur dévolu sur le milieu brésilien Jorginho. Selon Fabrizio Romano, le transfert serait déjà acté avec Chelsea pour un montant avoisinant les 14 M€ et disposera d'une année supplémentaire en option dans son contrat. Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared 🚨⚪️🔴 #AFC



Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.



First contact revealed yesterday night — medical booked.



Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

10h42 : Du côté du PSG, cette dernière journée s'annonce intensive. Le premier dossier qui agite Luis Campos et son équipe est celui de Milan Skriniar. Le Slovène ne devrait toujours pas rejoindre la capitale. Le PSG a transmis une offre de 8 M€ + 2 M€ de bonus pour le défenseur de l'Inter Milan que les Nerrazzuri auraient décliné.

10h22 : Prenons la direction de Barcelone pour débuter, où l'international marocain Sofyan Amrabat serait sur le point de poser ses valises. Le club catalan aurait trouvé un accord pour obtenir le milieu de la Fiorentina en prêt avec une option d'achat de 37 M€ ! La Fiorentina veut le garder, mais le Marocain veut rejoindre Barcelone.