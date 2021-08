Visite médicale jeudi pour Grealish à Manchester City

Manchester City est proche de boucler l’arrivée la plus onéreuse de l’histoire de la Premier League. La coqueluche du football anglais, Jack Grealish, dont les ovations à Wembley pendant le Championnat d’Europe ont été remarquées par les fans de ballon rond, devrait rejoindre le champion en titre dans les prochaines heures. Sur le coup depuis plusieurs semaines, le club mancunien s’est déjà entendu avec Aston Villa pour un transfert avoisinant les 117 M€. Et l’affaire est en passe de se boucler. Selon Sky Sports, l’élément offensif de 25 ans doit passer sa visite médicale jeudi avant de devenir officiellement un joueur citizen.

Grealish va effacer le transfert de Pogba (105 M€)

Sauf retournement de situation, l’international anglais (12 sélections) va porter un maillot bleu ciel à partir de la saison prochaine et retrouver à l’Etihad Stadium des coéquipiers qu’il côtoie déjà en sélection tels que John Stones, Kyle Walker, Phil Foden ou encore Raheem Sterling. Avec ce transfert XXL, la carrière de Jack Grealish va prendre un nouveau tournant. Arrivé à Aston Villa quand il avait 6 ans, il tout connu à Birmingham et joué plus de 200 matches en équipe première depuis 2013, pour 32 buts inscrits. Ses qualités offensives et son aisance technique en ont fait l’un des joueurs les plus bankables du championnat anglais depuis plusieurs mois. Il découvrira les joies de la Ligue des Champions tandis que Pep Guardiola ne pourra que se délecter de pouvoir compter sur un atout offensif supplémentaire. Celui-ci s'ajoutant à Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ferran Torres et les internationaux anglais susmentionnés.