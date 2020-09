Vincent Aboubakar retourne au Besiktas (officiel)

Vincent Aboubakar revient au Besiktas. Quatre ans après son premier passage, l'attaquant international camerounais du FC Porto s'est engagé pour une durée d'un an (plus un autre en option) en faveur du club stambouliote. Freiné par des blessures depuis deux saisons, le vainqueur de la CAN 2017 retrouve ainsi des couleurs sous lesquelles l'ancien Lorientais et Valenciennois avait brillé, inscrivant 19 buts en 38 matchs lors de l'exercice 2016-2017.

La recrue a pris part dans la foulée à sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.