Le mercato va être animé du côté de l'OM cet hiver, mais pas dans le sens des arrivées. André Villas-Boas l'a confirmé en conférence de presse lundi : il va falloir faire le ménage. Si le club phocéen reste à l'affût d'une éventuelle bonne affaire, il va surtout dégraisser au maximum en espérant vendre ou même échanger certains joueurs. C'est en tout cas le souhait de son entraîneur, qui souffle (déjà) le chaud et le froid.

"On va essayer de se séparer de certains"

«Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (...) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. Si je crains des départs importants ? Non, je ne pense pas, mais on n'a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non. (...) Les joueurs prêtés (Balerdi, Cuisance), il va falloir pour nous la saison prochaine réfléchir à soit les acheter, soit convaincre leur club à prolonger le prêt d’une saison.", a ainsi confié le tacticien olympien, qui n'écarte pas la venue hypothétique d'un attaquant. «Dario Benedetto ? Il est dans un bon moment et j’espère ça va continuer. Mais si quelque chose lui arrive, on a besoin de plus d’option que ce qu’on a. Il est possible qu’on continue à chercher'', estime AVB.

