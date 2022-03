Les deux hommes se sont côtoyés l'espace d'une saison au Paris Saint-Germain (2017-2018), mais leur histoire est intimement liée. Alors entraîneur du club parisien, Unai Emery avait su trouver les mots justes pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre Paris plutôt que le Real Madrid. S'ils n'ont pas pu collaborer très longtemps ensemble, le Basque étant poussé vers la sortie au terme de son contrat, leur morceau de chemin commun au PSG les a forcément marqués. Désormais aux manettes de Villarreal, Unai Emery espère retrouver l'international tricolore en Liga.

Bon point pour la Liga

Et même si c'est pour jouer contre lui, peu importe pour le tacticien qui n'a pas caché son envie de recroiser Mbappé, au moment de répondre aux questions de Marca. "Le Barça retrouve son niveau de jeu (...) et le Real Madrid est sur le point de terminer les travaux de son stade qui est peut-être le meilleur du monde. Il va retrouver aussi sa force sur le marché des transferts pour frapper de grands coups comme Mbappé, et ça ne peut être que bon pour le football espagnol."



Septième de Liga avec son équipe de Villarreal, Unai Emery est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions où il aura le redoutable honneur d'affronter le Bayern Munich (les 6 et 12 avril prochains).