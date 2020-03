Victor Wanyama quitte Tottenham pour l'Impact Montréal

L'Impact Montréal s'offre une recrue de choix. La franchise de MLS, entraînée par Thierry Henry, s'est attachée les services de Victor Wanyama, le milieu de terrain de Tottenham. Privé de temps de jeu cette saison, l'international kényan (52 sélections, 7 buts) a signé un contrat de trois ans en tant que joueur désigné. "Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical", a indiqué l'Impact. Âgé de 28 ans, Wanyama portait le maillot des Spurs depuis son arrivée en provenance de Southampton en juin 2016.

