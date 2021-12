Vers un retour en Liga pour Rafinha ?

Rafinha est passé par l'académie La Masia du Barça après être arrivé en tant que jeune brésilien. Il a fait 56 apparitions en Liga avec le FC Barcelone, et a également été prêté deux fois au Celta Vigo et une fois à l'Inter Milan. Le milieu de terrain a rejoint le Paris Saint-Germain en 2020, et il a depuis fait 28 apparitions en championnat.

Rafinha bientôt en Liga

Mais il semble maintenant prêt à retourner en Liga sous la forme d'un prêt, les opportunités étant susceptibles d'être rares au PSG pour le reste de cette saison. Rafinha est prêt à rejoindre la Real Sociedad sous forme de prêt, selon Fabrizio Romano. Le milieu de terrain rejoindrait la Real Sociedad sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. La Real Sociedad devrait payer une partie du salaire de Rafinha et cela pourrait valoir la peine d'investir étant donné son déclin ces dernières semaines. Après avoir été en tête du classement pendant une grande partie de la saison, la Real a entamé la trêve hivernale à la sixième place au milieu d'une mauvaise série de matches.