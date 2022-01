Venise : Cuisance rejoint le club

Un prêt infructueux à l'OM pour Cuisance

Ça y est ...! Il est temps de dire au revoir à toute une famille, à toute une institution. Ces années n'ont pas toujours été faciles mais ce fut un bon apprentissage pour mon prochain défi. Merci au Bayern , merci aux fans et je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir", a commenté le joueur dans un message publié via son compte Twitter.

L'Italie et la Serie A afin de relancer une jeune carrière. Pour Michaël Cuisance, l'heure du départ a sonné. Avec un temps de jeu plus que famélique sous le maillot du Bayern Munich cette saison - à peine 12 minutes de jeu en Bundesliga -Passé par l'Olympique de Marseille lors de l'exercice 2020-2021 sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le natif de Strasbourg a disputé 30 matchs avec le club phocéen, avant de repartir en Allemagne du côté de Munich. D'après la presse italienne, le montant de l'opération vers Venise est estimé à 4,5 millions d'euros, sans les bonus. "Au sein de l'effectif de Venise, actuellement 16ème de Serie A, Cuisance pourrait possiblement débuter dans quelques jours.. Venise, qui reste sur une défaite concédée contre la Lazio Rome (1-3) n'a plus remporté de match en championnat depuis le 21 novembre dernier, contre Bologne (1-0).