Ce mercredi, le Real Valladolid a annoncé l'arrivée de l'ex-international français Hatem Ben Arfa. Libre depuis son départ du Stade Rennais l'été dernier, le fantasque dribbleur espère aider cette modeste formation espagnole à assurer son maintien grâce à ses coups d'éclat. Ben Arfa a confié avoir été séduit par le discours de la légende Ronaldo, actionnaire majoritaire du club.

Ben Arfa pourrait débuter dès samedi



Reste que des doutes accompagnent forcément son arrivée concernant son état physique. Hatem Ben Arfa n'a pas foulé les pelouses en compétition officielle depuis plus de six mois. Ce type d'absence longue durée n'est pas une première dans sa carrière. Le milieu offensif avait déjà connu cette situation avant son aventure à Nice, avec la suite que l'on sait. Cette fois-ci, il pourrait être lancé très rapidement dans le grand bain. "Il est très affûté. Le staff de Valladolid a d’ailleurs été très surpris, a indiqué un membre de l'entourage du joueur dans des propos accordés au Parisien. Il est en état de jouer un quart d’heure dès samedi lors du déplacement à Majorque. Et pour retrouver le rythme suffisant pour donner sa pleine mesure, il lui faudra maximum un mois." Le nouveau club de Ben Arfa, qui pointe à la 16eme place de la Liga, se déplace en effet sur la pelouse de Majorque ce samedi (18h30). Les fans de Valladolid s'en frottent déjà les mains...