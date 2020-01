[MERCATO ✅] Aly Abeid est Valenciennois ! Le latéral gauche s’est engagé ce midi avec le #VAFC pour deux ans et demi !

Bienvenue Aly ! 👍 pic.twitter.com/GUmHAocpOi



— Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 23, 2020



[MERCATO ✅] Benjamin Moukandjo est Rouge et Blanc !

L’attaquant vient de s’engager avec le #VAFC jusqu’à la fin de la saison !



Bienvenue Benjamin ! 😀 pic.twitter.com/VlCrrq4dhe



— Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 23, 2020

ce jeudi. le club nordiste, actuel 8eme de Ligue 2, a annoncé coup sur coup les(photo). L'(31 ans, 56 sélections), tout juste libéré par le RC Lens, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et doit renforcer un secteur offensif affaibli par la blessure de Baptiste Guillaume. Quant au, c'est en provenance de Levante, où il évoluait en équipe réserve, qu'il a signé un contrat de deux ans et demi avec le VAFC. Âgé de 22 ans, le nouveau numéro 2 avait disputé la CAN 2019 avec les Mourabitounes, dont il a déjà porté les couleurs à 33 reprises.