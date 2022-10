Une bataille entre le Real Madrid et le PSG pour Endrick

Comme il l’a si souvent fait par le passé, Florentino Pérez cherche à attirer à Bernabeu les meilleures pépites du football mondial. Plutôt que de viser des stars aguerries, il pense à des jeunes en devenir et il prospecte essentiellement du côté de l’Amérique du Sud.

Pérez pressé par le PSG

Le Real Madrid aurait fait une offre pour la pépite de Palmeiras, Endrick. Même si le jeune homme de 16 ans ne pourra pas rejoindre l'Europe avant 2024, le Real est impatient de conclure un accord dans les prochains mois.



Selon Marca, l'intérêt du PSG a poussé le Real Madrid à agir, et le président Florentino Perez veut boucler l’opération au plus vite. L'homme fort de la Casa Blanca a envoyé l'un de ses meilleurs émissaires, Juni Calafat, au Brésil pour tente de convaincre la direction de Palmeiras.



Calafat, né au Brésil, a joué un rôle déterminant dans les arrivées de Vinicius Jr et Eder Militao dans la capitale espagnole. Endrick pourrait être sa prochaine acquisition. Si le transfert est entériné, le stratège brésilien devra tout de même patienter jusqu’en 2024 avant de pouvoir se produire sur le vieux continent.