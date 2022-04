Un rapprochement entre Lewandowski et le Barça ?

Plus le temps passe et plus l'incertitude règne autour de l'avenir de Robert Lewandowski. Le "serial buteur" se plait bien dans son club du Bayern Munich et il ne serait pas contre le fait d'y prolonger sa carrière. Mais il existe pour l'heure un problème, puisque les deux partis ne sont pas d'accord sur la durée de cet éventuel nouveau bail. Les semaines et les mois passants, l'homme de trente-trois ans réfléchit à un possible départ. Le FC Barcelone lui tend les bras.



Selon les informations de Sport, un vrai rapprochement a eu lieu récemment entre Lewandowski et le club blaugrana. Le média espagnol indique ce mercredi que deux réunions impliquant Pini Zahavi (agent du joueur) et la direction catalane ont eu lieu ces derniers jours. Barcelone sera-t-il prêt à offrir les trois années de contrat que l'international polonais ne parvient pas à décrocher au Bayern ? Rien ne permet pour l'heure de l'affirmer.



En revanche, Joan Laporta serait bel et bien prêt à sortir le chéquier pour accueillir Lewandowski. Entre le salaire et les frais de transfert estimés, le patron du Barça évalue l'opération à quelques 100 millions d'euros. Une somme qui, selon lui, en vaudrait la chandelle. Et peu importe l'âge puisque comme le bon vin, Robert Lewandowski semble se bonifier au fil des ans.