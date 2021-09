Un nouveau sélectionneur pour le Soudan du Sud

Le Soudan du Sud s'apprête à confier son équipe nationale à un technicien européen. L'Italien Stefano Cusin va être nommé au poste de sélectionneur, a appris lundi Football365 Afrique. La Fédération sud-soudanaise de Football (SSFA) doit officialiser la signature pour deux ans du nouveau coach, qui remplacera l'intérimaire Simon James Yor. Âgé de 52 ans, Cusin est connu pour avoir a été l'adjoint de son ami Walter Zenga, dans divers clubs du Golfe persique ou en Angleterre (Wolverhampton).

Sa carrière d'entraîneur principal, entamée en 2003 au Cameroun a conduit ce natif de Montréal dans des pays aussi divers que la Bulgarie, Chypre et la Palestine. En Afrique, ce grand voyageur fut DTN du Congo (2007-2008) et directeur sportif du club sud-africain des Black Leopards (2018). Stefano Cusin débutera son nouveau mandat le mois prochain au Maroc, où l'équipe du Soudan du Sud doit disputer des matchs amicaux contre la Gambie, la Sierra Leone, autres équipes déjà éliminées de la course au Mondial 2022.