Un grand d’Europe convoite Dembélé

Ousmane Dembélé a révélé la semaine dernière qu’il n’y a pas encore eu de discussion entamée avec son club de FC Barcelone pour la prolongation de son bail qui expire en 2022. Une nouvelle qui a manifestement interpellé quelques grands clubs européens puisqu’à en croire le site Calciomercato, la Juventus se serait positionnée sur l’international français.

Un intérêt qui ne date pas d’hier

Le club turinois avait déjà sondé l’ancien rennais par le passé, mais sans passer à l’action. S’il n’y a pas d’accord trouvé entre le joueur et sa direction barcelonaise, les Bianconeri pourraient donc revenir à la charge avec une éventuelle offre.

Même s’il n’y a pas eu d’avancées pour un nouveau deal du côté du Camp Nou, Dembélé est quand même désireux de continuer avec le Barça. « Il me reste encore un an de contrat. Il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, je suis content, et je me sens bien, a-t-il assuré à beIN SPORTS. Là, il y a le nouveau président qui est arrivé et que je ne connais pas trop, mais il est très proche des joueurs. On verra comment ça va se passer. »